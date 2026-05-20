◇パ・リーグ西武―ロッテ（2026年5月20日県営浦和）西武が「天敵」のロッテ先発・毛利海大から初めて得点を奪った。3月27日の開幕戦を含めてこれまで2勝を献上し、12イニング連続で無得点。15イニング目にしてようやく得点が生まれたのは3回だ。先頭の小島が中前打。明大ではバッテリーを組み、ともにドラフト1位でプロの道へと進んだ。球筋などを誰よりも知る捕手が、攻略への道筋を開いた。続く石井が右翼線への