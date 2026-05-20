◇大相撲夏場所11日目（2026年5月20日両国国技館）元大関で西前頭5枚目の正代（34＝時津風部屋）が東大関の琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）を送り出し、5勝目を挙げた。前日の霧島戦に続く大関戦、加えて結びの一番での勝利。前日の45本に続きこの日は41本と、2日で計86本の懸賞金を獲得した。現在の懸賞金は1本7万円から1万円を現金で受け取り、5万円が口座へ振り込まれる。つまり2日で計516万円の収入となる。2020年九州場所