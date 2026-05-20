けさ、埼玉県幸手市の路上で女性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、ひき逃げ事件とみて捜査しています。きょう午前6時45分ごろ、埼玉県幸手市の市道で「女性が倒れていて、意識がない」と近くの住民から119番通報がありました。警察が駆けつけたところ、幸手市の無職・成田総子さん（77）が頭を打つなどして倒れていて、意識のない状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました