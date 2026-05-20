取材に応じる冨田真由さん東京都小金井市で2016年に起きたストーカー殺人未遂事件から21日で10年となるのに合わせ、被害者の冨田真由さんが共同通信の取材に応じた。服役中の加害者が出所した後は「安全でない社会になる」と強い不安と恐怖を訴え、さまざまな事情で同様に苦しむ人の生きづらさがなくなり、穏やかに暮らせる社会を願った。当時大学生で音楽活動をしていた冨田さんは、ファンだった岩崎友宏受刑者（37）＝懲役14