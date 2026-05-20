国連のアントニオ・グテレス事務総長が２０日、東京都内の日本記者クラブで記者会見した。日本の国連加盟から今年で７０年となることを踏まえ「将来に向けて国連と日本の強い協力関係を確固たるものにする」と述べ、日本との連携強化に意欲を示した。グテレス氏は国際社会における日本の役割を「多国間主義の揺るぎない擁護者」と評価した。国連平和維持活動（ＰＫＯ）に対する日本の支援にも感謝を示したほか、「国連は数十年