◇セ・リーグ阪神─中日（2026年5月20日甲子園）阪神の茨木秀俊投手（21）が20日、中日戦で先発登板。初回から先制点を許すなど、2回4失点で降板となった。立ち上がりから苦しんだ。初回先頭の村松に四球を献上。犠打を決められて1死二塁とされると、板山に中前適時打を浴びて1点を失った。2回はテンポよく2死までこぎ着けるも、マラーに右前打を許した。続く村松に四球を与え、2死一、二塁のピンチを招くと、山本に