【Huion Note E】 5月20日発表 価格：65,980円 【拡大画像へ】 Huionは5月20日、ビジネスプロフェッショナル向けに設計された8.4インチのAndroid電子ノート「Huion Note E」を発表した。価格は65,980円。 「Huion Note E」は、手書きとデジタルの利点を兼ね備えたモバイルオフィスソリューション。紙のような書き心地のAGエッチングガラスと、PenTech 3.0テク