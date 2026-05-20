今、幸運を願うお守りを求め、神社に参拝する若い世代が増えています。日々持ち歩きたくなるほどキュートなデザインも、人々を惹きつける魅力の一つ。都内の神社だけでも様々なお守りがありますが、参拝者が急増しているのが、港区芝大門にある「芝大神宮」。2026年5月17日、絶大な支持を集める"とあるお守り"の頒布を終了したことが、公式サイトやSNSで発表されました。毎年異なる"幸運色"芝大神宮で毎年頒布している「強運御守」