藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月19日（火）の同番組に、男児3人のママである加藤ミリヤがゲスト出演。初公開の“マル秘育児動画”では、ド派手なメイクをした姿を披露し…。【映像】「レディー・ガガみたい！」加藤ミリヤ、ゾンビメイクで息子たちと遊ぶ姿がカッコ良すぎる加藤は2019年に結婚。子どもは長男が6歳、次男が5歳、三男はまだ0歳で、毎日子育てに奮闘している。藤本と