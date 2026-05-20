【メルディ゠ロックヴェルの真偽】 5月20日 連載開始 【拡大画像へ】 マイクロマガジンは5月20日、月刊Webコミック誌「コミックライドivy（アイビー）vol.40」において、漫画・鳩井文氏、原作・千山芽佳氏によるロマンスミステリーマンガ「メルディ゠ロックヴェルの真偽」の連載を開始した。 また、本日よりコミックシーモアでも第1話と第2話の先行配信が