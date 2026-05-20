5月20日、Bリーグは同29日に行われる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」に出演する、各界の豪華ゲストやプレゼンターを発表した。 Bリーグ開幕10周年という節目の年のアワードショーには、2026年に開催されたミラノオリンピックに出場しビッグエアー種目で日本人女子初となる金メダルを獲得した村瀬心椛が登壇する。 また、元サッカー日本代表の松井大輔や、ラグビー