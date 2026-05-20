Aぇ! groupが、6月17日にリリースする4thシングル『でこぼこライフ』の初回限定盤Cに収録される『俺たちのPRIDE対談』のダイジェスト映像を公開した。 （関連：Aぇ! groupは“頼もしい未来”を見届けたいグループにデビュー2周年へ至ったメンバーのひたむきな強さ） 今回の映像では、メンバーが2組に分かれ、緊張感のあるスタジオでトークを展開。普段から息の合った掛け合いを見せる