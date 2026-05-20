5月16、17日、『三井不動産カップ2026（神奈川大会）バスケットボール女子日本代表国際試合』が横浜BUNTAI（神奈川県横浜市）で行われ、女子日本代表は女子ラトビア代表を相手に初戦は98-73、翌日の2戦目は76-69で勝利した。 この2試合でベテランの髙田真希（デンソーアイリス）、渡嘉敷来夢（アイシンウィングス）に林咲希（富士通レッドウェーブ）、そしてWNBAのゴールデンステイト・ヴァ