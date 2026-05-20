ウエニ貿易が運営するバッグブランド『UN-DIMENSION（アンディメンション）』が、にじさんじ所属のアルス・アルマルとローレン・イロアスをプロデューサーに迎えた新作コレクション〈vol.8〉、および過去コレクション〈vol.1〉～〈vol.3〉の再販売を、6月9日より実施することが発表された。 【画像あり】イラストレーターねこぜもんが手掛けたビジュアル・ラインナップ 『UN-DIMENSION