5月20日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。 今シーズン快進撃を見せたレバンガ北海道は、富永啓生がBプレミア初年度となる2026－27シーズンも契約継続することを発表した。Bリーグ参戦1年目から日本人最多となる19.5得点を挙げ、大躍進の原動力となった25歳。昨夏に入団した際に4年契約を結んでおり、来シー