りそなホールディングス（以下、りそなグループ）は、第一ライフグループ（旧第一生命ホールディングス）、ジェーシービー（JCB）とそれぞれ協業に向けて基本合意を結び、9月下旬を目途に、スマートフォン（スマホ）向け公式アプリ「りそなグループアプリ」と連携した「くらし」を起点とした個人向けサービス「りそなプラス」の提供を開始する。●「くらしの優待」を提供新サービスは、複数のパートナーが有する知見や強みを結