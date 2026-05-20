現地５月19日に開催されたプレミアリーグ第37節で、ロベルト・デ・ゼルビ監督が率いる17位のトッテナムは、10位のチェルシーと敵地で対戦した。降格圏の18位に位置するウェストハムとは勝点２差。勝てばその時点で残留を決められ、引き分けても得失点で13上回っているため、ほぼほぼ残留を手中にできたが、１−２で手痛い黒星を喫した。18分と67分に失点後、74分にブラジル代表から落選したリシャルリソンが１点を返すのが精一