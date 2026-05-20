【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」より、初回限定盤Cに収録される『俺たちのPRIDE対談』のダイジェスト映像が公開された。 ■Aぇ! groupメンバーが2組に分かれ、“PRIDE”について本音で語り合う 今回の映像では、メンバーが2組に分かれ、緊張感のあるスタジオでトークを展開。普段から息の合った掛け合いを見せる彼ららし