大阪6月限 日経225先物59700-1180（-1.93％） TOPIX先物3785.5-76.0（-1.96％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比1180円安の5万9700円で取引を終了。寄り付きは6万0850円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万0670円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。寄り付きを高値に下へのバイアスが強まり、現物の寄り付き後ほどなくして5万9340円まで下落幅を広げた。