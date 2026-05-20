20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比590円高の6万290円と急騰。日経平均株価の現物終値5万9804.41円に対しては485.59円高。出来高は2106枚となっている。 TOPIX先物期近は3813.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.85ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60290