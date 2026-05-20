日本人29人が逮捕された、カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、「かけ子」役を現地に向かわせようと空港まで無理やり連れて行った疑いで、男が逮捕されました。逮捕されたのは、長崎県の飲食店店員・鈴木恒輔容疑者(34)です。鈴木容疑者は去年2月、カンボジアの詐欺拠点でかけ子をさせるため、安城市で無職の男性(35)を車に乗せ「金借りとる奴が逃げるのか」などと脅し、中部国際空港まで無理やり連れて行った疑いが持た