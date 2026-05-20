ロンジンは、1959年製ダイバーズウォッチを再現した新作「ロンジン レジェンドダイバー 59」を発表した。ロンジン レジェンドダイバー 591959年モデル新作は、1959年のオリジナルモデルをベースに、42mmのステンレススティール製ケースやインナー回転ベゼル、2時位置のねじ込み式リューズなど、当時のデザインコードを継承している。グレイン仕上げのダイヤルには、浮彫のアラビア数字とホワイトインデックスを配置。針やインデッ