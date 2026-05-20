秋篠宮家の次女・佳子さまは来日中の「全米さくらの女王」と懇談されました。午前11時ごろ、佳子さまは、秋篠宮邸で、「全米さくらの女王」や「日本さくらの女王」ら5人と笑顔で握手を交わされました。「全米さくらの女王」は、首都ワシントンで開かれるさくら祭りの期間中に選出され、毎年、日本を訪問することが慣例となっています。「全米さくらの女王」との面会が、4回目となる佳子さまは、日本滞在中の感想を尋ねるなど、英語