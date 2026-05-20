中国・上海の日本料理店で、日本人を含む3人が刃物で切りつけられる事件が発生した。現場は日本企業も多く入る商業ビルで、事件当時は、ランチタイムの飲食店がにぎわう時間帯だった。犯行直後の様子も明らかになり、突然の凶行に周辺で働く人々の間に不安が広がっている。事件の背景や動機の解明が求められている。上海の日本料理店で“切りつけ”日本人含む3人負傷中国・上海の日本料理店で、日本人を含む3人が切りつけられた事