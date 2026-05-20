俳優の中尾明慶（37）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。中学1年生の長男の授業参観に参加したことを報告した。中尾は、長男が中学生になって初めての授業参観ということでシャワーも浴び「やっぱ清潔感とか大事だよな、授業参観とか」と、伸ばしていたひげや髪を整える様子も披露。だが、問題は服装で「みんな授業参観って、服何着ていってるんだろう？俺は基本、この時期だと…今日とか28度とかになってるからさ