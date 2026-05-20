20日午前4時過ぎ、東京・町田市。住宅街で炎が上がり、黒い煙が立ち上っています。火はマンション最上階の角の部屋から噴き出していました。階段に駆け付けた消防の姿が確認できます。燃えるマンションを見つめる人たち。消防車など25台が出動し、火は約3時間半後に消し止められました。火元の部屋は2人暮らしで、住民の女性がけが。部屋からは、1人の遺体が見つかっています。警視庁は、連絡がついていないこの部屋に住む76歳の男