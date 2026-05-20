厚生労働省は20日、エスエス製薬の勃起不全（ED）治療薬「シアリス」を、処方箋が不要な市販薬とすることを承認した。ED薬が処方薬から市販薬になったのは国内初。薬剤師による指導が必要な「要指導医薬品」とされた。