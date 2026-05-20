連日続く季節外れの暑さ。野菜への影響は大丈夫なのでしょうか？ 【写真を見る】連日続く季節外れの暑さ… 野菜への影響は？｢暑さよりも雨が心配｣ “お買い得野菜”はどれ？市場で価格調査 愛知 愛知県豊山町の「名古屋市中央卸売市場 北部市場」。全国各地の野菜が集まり、東海地方のスーパーなどに運ばれます。 （セントライ青果 野菜第四部 児玉年展部長）Q.野菜に暑さの影響は出てる？「いえ、全く出ていません