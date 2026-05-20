警察署から姿を現したモヒカン頭の男。知り合いの男性を車ではねて殺害しようとした疑いで逮捕された、平田尚人容疑者です。100万円を借りていた平田容疑者は、返済を迫られ路上で口論に。車に乗り込み、バックで逃走しようとしました。路上を200メートルほどバック。その時、男性が走って追いかけてきました。すると、平田容疑者はアクセルを踏み男性をはねて、そのまま現場から走り去ったということです。男性は頭を打つなどして