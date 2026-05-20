『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「バイク教習中に…女性意識不明」についてお伝えします。◇◇◇事故があったのは福岡県大野城市の自動車教習所内。教習中のことでした。19日午後5時40分ごろ、職員が「バイクの単独事故。教習生が壁に衝突。意識なし」と119番通報。警察によりますとバイクの運転をしていたのは30代とみられる女性。この女性は教習所内で400ccバイクの教習中にコースから外れてしまい、その直