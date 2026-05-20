今月末に能登地方で放鳥されるトキ。トキとの共存を目指して、石川県輪島市で児童らがトキが生息するための田んぼ作りを体験しました。環境教育の一環として20日、輪島小学校の児童たちが訪れたのは、石川県輪島市の三井町の田んぼです。この地区では、今月末に放鳥を予定するトキが生息できる環境を、地域ぐるみで作っていています。「今から80年から90年前、たくさんここにトキが住んでいました」今回植えるのは、農薬の使用を抑