石川県中能登町にある障がい者支援施設「つばさ」の職員が利用者に暴行を加えたなどとして、石川県は施設に対し、6月10日から3か月間、新たな利用者の受け入れ停止を命じる行政処分を行いました。石川県によると、職員は去年9月、利用者から暴言を浴びせられたことに腹を立て、顔を何度も殴るなどの暴行を加えた他、謝罪の土下座を強要したということです。石川県は20日付けで、つばさに対して利用者受け入れ停止の処分を通知しま