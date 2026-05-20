【コンソールアーカイブス 闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光】 5月21日 配信予定 価格：800円 プレイ人数：1人 ハムスターは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2用RPG「コンソールアーカイブス 闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光」を5月21日に発売する。価格800円。 「闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光」は、1987年にデータ