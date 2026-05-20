「故・沖村ひなた」の葬儀に集まった20名の男女。それぞれが語る“ひなた”の姿は、まるで別人だった――。堤幸彦氏が監督・原案を務めるオリジナル映画『hinata』が、6月12日より全国で順次公開される。このたび、本予告映像が公開されたほか、挿入歌には大滝詠一の「ナイアガラ・ムーンがまた輝けば」が採用されることも発表された。映画『hinata』より○20名の“証言”が食い違う異色のミステリー本作は、キャスティング会社・