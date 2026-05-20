今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんたちの幸せそうな寝姿。投稿には「他に寝る場所がないわけではございません。」という一文が添えられていました。投稿を見てみると、そこにはひとつの寝床にぎゅうぎゅうに集まる猫ちゃんたちの姿が。どうやら、広い場所ではなく、みんなでくっつける場所を選んだみたいです。 投稿はThreadsにて1.5万回以上表示され、3,000件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたち