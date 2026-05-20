爪切りが苦手な猫ちゃんは少なくないもの。そんな猫ちゃんの心の声が聞こえてくるような光景が、35万表示を超える反響を呼んでいます。 爪切り後の猫ちゃんの姿を見た人からは、「このやろ！このやろ！って顔してる（笑）」「次はお前がこうなる番だって聞こえた気がした」と笑いが巻き起こることに。思わず笑顔になってしまう、猫ちゃんの『ストレス発散』の光景とは…？ 【写真：爪切りをしてもらう猫→解放されると、座