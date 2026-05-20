「決して遅くありません、勇気をもって後戻りしてください」。メインキャスターの藤井貴彦さんが2026年5月19日放送の「news zero」（日本テレビ系）で「闇バイト」予備軍の若者に呼びかけた。番組は栃木県上三川町の強盗殺人事件で20代の夫婦と16歳の高校生4人が逮捕された事件を取り上げたが、実行役とみられる16歳の少年の一人からは「後悔している」といった供述も得られているという。一縷の望みを託した呼びかけだった。鑑別