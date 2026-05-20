三豊市役所 香川県三豊市と観音寺市は20日、住民票の写しなどで「三豊市三豊郡」「観音寺市三豊郡」とする誤表記があったと発表しました。 誤表記があったのは、2つの市が2026年1月5日から発行した住民票の写し（世帯連記式）と住民票記載事項証明書の「異動前住所」です。三豊市では1573部、観音寺市では238部の誤表記がありました。 旧三豊郡は現在の観音寺市の一部や三豊市などからなる地域です。「平成の大合併」