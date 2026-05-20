グウィネス・パルトローと、コールドプレイのフロントマン、クリス・マーティンの愛娘であるアップル・マーティン（22）が、『恋愛適齢期』のナンシー・マイヤーズ監督の新作コメディで映画デビューを果たすことが分かった。【写真】社交界デビューしたアップル鮮やかなブルーのドレス姿この春にヴァンダービルト大学を卒業したアップル。長らくスポットライトを避けてきた彼女だが、2021年にはグウィネスが手掛けるライフス