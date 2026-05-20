元なでしこジャパンの澤穂希さんが２０日、都内で行われたスポーツ向けサポート・ケア製品ブランド、日本シグマックスの「暑熱対策サミット２０２６」に出席した。司会の上重聡アナから来月１１日開催のサッカーＷ杯について「暑さ対策はプレーの中でも難しかったりしますよね」と尋ねられ、澤さんは「サッカーって（試合時間が）９０分。４５分ハーフなんですけど、休憩する時間がほぼなく、特に真ん中（＝中盤）の選手はつら