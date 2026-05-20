◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２０日、栗東トレセン第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）の１週前追い切りが２０日、東西トレセンで行われ、皐月賞馬ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が栗東・ＣＷコースで順調ぶりをアピールした。落ち着き払っていた。ロブチェンはハッコウイチウ（４歳１勝クラス）を４馬身半追走す