◆第１４９回アガ・カーン４世賞・Ｇ１（５月２１日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝１８５０メートル）昨年までの「イスパーン賞」が今年から「アガ・カーン４世賞」に改称。５頭立てとなり、ゲート順が５月１９日、確定した。昨年の凱旋門賞馬のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）は３番ゲート。今年初戦のガネー賞では上がり３ハロン３１秒９４の末脚を繰り出して勝っており、今