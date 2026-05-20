◆テニス▽全仏オープン予選第３日（２０日、フランス・パリ）テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの女子シングルス予選２回戦で世界ランキング２２１位の本玉真唯（安藤証券）が、ストレートで敗れた。同１４４位のベルギー選手に、４−６、３−６のストレート負けとなった。本玉は滑り出しから好調なプレーで、２−０とリードした。しかし、突き放すチャンスや、競った場面で、大事なポイントがどうしても取れない。