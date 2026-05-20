◇プロ野球セ・リーグ広島ーDeNA(20日、 マツダスタジアム）DeNAは代打で出場した勝又温史選手のタイムリーで先制に成功しました。「4番・サード」でスタメン出場した宮粼選手が初回の第1打席の初球を振り抜くとボールが宮粼選手の左膝付近に直撃。治療のためベンチ裏に下がりましたが、戻ってくることはなく勝又選手に交代となっていました。そんな勝又選手の第2打席は3回の2アウト2・3塁の場面。森翔平投手の2球