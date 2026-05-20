news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「神社の屋根から銅板盗まれる周辺で同様の被害相次ぐ」についてお伝えします。◇初生衣神社・鈴木栄男宮司「ご本殿の正面と右側、屋根は全面、とられました」静岡県浜松市にある「初生衣神社」で盗まれたのは、本殿などの屋根に使われている銅板でした。被害が発覚したのは、19日の早朝です。本殿の屋根がむき出しになっているのを参拝者が発見しました。被害前の「神庫」と