11人組グローバルボーイズグループ・INIの木村柾哉が、あす21日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』（後7：00）内「料理ハンデマッチ」に出演する。【番組カット】意外と互角？凡人シェフと鉄人シェフ凡人シェフ軍団の岡村隆史（ナインティナイン）、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）、エース（バッテリィズ）が、プロの料理人に挑む。最近加入したエースは、独特のセンスで凡人軍団の助っ人と