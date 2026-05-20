参議院の憲法審査会で20日、一票の格差を是正するため複数の県を1つの選挙区にする「合区」の解消を憲法改正のテーマとするか、各党が意見表明を行いました。自民党は今の合区の制度について「人口だけを基準に選挙制度を決めている」などと指摘。その上で「合区の解消と地方自治に関する憲法改正について方向性を整理すべきと考えている」として議論を進めることを呼びかけました。日本維新の会は「合区解消を議論する必要性の認