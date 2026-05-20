4人組グループ・Aぇ! groupが、6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」初回限定盤Cに収録される「俺たちのPRIDE対談」ダイジェスト映像を公開した。【動画】グループへの想いや“PRIDE”を本音で語り合うAぇ! group同楽曲は、6月12日公開のグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!? 』の主題歌。公開された映像では、メンバーが2組に分かれ、緊張感のあるスタジオでトークを展開する。普段から息の合