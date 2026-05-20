27日放送の日本テレビ系『有吉の壁 2時間SP』（後7：00）では「アニメ化争奪！面白キャラ選手権」を届ける。【番組カット】おもしろキャラが続々登場！壁芸人ら本気今回の企画は、アニメになりそうなおもしろキャラクターになって壁芸人たちがネタを披露し、優勝者すれば翌28日の『ZIP!』でアニメとして放送されるという夢の企画となる。今回挑戦するのは、きつね、シソンヌ、チョコレートプラネット、とにかく明るい安村、