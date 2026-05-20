バレーボールSVリーグの大河正明チェアマンが20日、東京都内で行われた理事会後に取材に応じ、今季の総入場者数が約153万人だったと報告した。約112万人だった昨季から28％増で、目標の125万人を大きく超える結果に、「予想以上に伸びた。いろんなプロリーグがあるが、28％も伸びることはなかなかない。結果としてよくできた」と評価した。SVリーグは創設2シーズンを終え、来季が3季目となる。「4年目には200万人くらいを目指